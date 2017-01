Popis stránek The Limerick Writers Centre URL stránek: http://www.limerickwriterscentre.com/ Kategorie: Literatura ::: Světová literatura ::: Irská literatura Popis: Organizace spisovatelů z irského města Limerick. Hlasy moderátorů: Ne Hodnocení uživatelů: Ne Počet přístupů do katalogu: 0 Počet odchozích z katalogu: 0 Komentáře: Žádné komentáře Přidat komentář: Jméno:



E-mail:

Komentář:

Vaše hodnocení: - Ne - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Opište, prosím, číslo, které vidíte na obrázku.: Powered by CNCat 4.4.2